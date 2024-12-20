Минский таксист наживался на пассажирах за счет тайной «скидки» 3 20.12.2024, 14:27

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Теперь придется платить налоги со 180 тысяч рублей.

В Минске обнаружился «таксист-филантроп», который делал 90% скидки пассажирам. Правда, те не знали об этом и платили по «полному тарифу», рассказали в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Таксист подвозил гостей столицы на короткие расстояния за большие деньги. К примеру, один пассажир за поездку от вокзала до Ждановичей заплатил 105 рублей.

Как отмечают налоговики, таксист «не останавливался на том, что сдирал с пассажиров неприлично большие суммы за поездку». После того как человек выходил из салона, водитель применял фейковую скидку в размере 90%, проводя через кассовый аппарат выручку в размере 10% от фактически принятых наличных.

«И вот логический итог его манипуляций: благодаря объяснениям обманутых граждан, предприниматель был изобличен, а „нарисованные“ им скидки в сумме порядка 180 000 рублей будут признаны сокрытой от налогообложения выручкой», — сообщили в налоговой.

Там добавили, что при рассмотрении протокола за нарушение порядка приема средств платежа (ст. 13.14 КоАП) нарушитель договорился до того, что заявил: «Все скидки реальные, я предоставлял их инвалидам, малоимущим и вообще всем, кто по окончании поездки не мог расплатиться по итоговым показаниям таксометра».

В подтверждение своих слов он даже предъявил разработанное им положение о скидках, где все так, как он сказал, и написано.

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