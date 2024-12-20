«Было два бабаханья»: новые подробности взрывов возле штаба Северного флота РФ 1 20.12.2024, 14:24

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На видео попала масштабная детонация боеприпасов.

В сети появилось видео взрыва в районе пункта базирования Северного флота ВМФ России в Североморске Мурманской области. Военные аналитики не исключили, что на кадры попала масштабная детонация боеприпасов.

О происшествии местные жители сообщили вечером 18 декабря. В пабликах Североморска, Мурманска и находящегося между ними города Сафоново люди написали о двух взрывах и последовавших за ними взрывных волнах. «Было два бабаханья. Я живу на Старостина на 8 этаже. Дом качнуло. Страшно!» — написала подписчица местного паблика в комментариях. Жители также сообщили о «качании дома» по улицам Баумана, Седова и другим, в районе Дровяное. На видео, однако, попала только одна вспышка.

Норвежское издание Barents Observer определило место съемки — это дом № 9 по улице Скальная в Мурманске, который располагается на вершине холма в Октябрьском районе. Это место отдалено от предположительного эпицентра взрыва в Североморске на 11-13 км. На кадрах виден большой столб огня.

Местные жители также предположили, что причина взрывов — работы по утилизации боеприпасов на одном из карьеров, которые были запланированы на 18 декабря. Однако администрация ЗАТО Александровск утром того же дня сообщила об отмене работ.

В районе, где случился взрыв, расположен ряд военных объектов РФ, в том числе военно-морская авиабаза «Североморск-1», склады и бункеры с оружием. «Североморск-1» находится в 13 км от места съемки. Этот аэродром — второй по величине на Кольском полуострове, на нем размещаются истребители, бомбардировщики, а также самолеты морского наблюдения и эскадрилья вертолетов Ка-27, отмечает издание. Кроме того, в 11 км от места записи находится открытый оружейный склад, а к северо-западу от Североморска-1 стоят зенитные ракетные комплексы и антенны для радиоэлектронной борьбы.

«Агентство» добавляет, что между Североморском и Мурманском расположен закрытый военный аэродром «Североморск-2», который закрыли 26 лет назад. Работы по его восстановлению стартовали в начале 2024 года. Военный аналитик Ян Матвеев сказал изданию, что взрыв напоминает детонацию большого количество боеприпасов. Он отметил, что это могло произойти как из-за утилизации снарядов, так и в результате диверсии. «Слишком мощный и неровный взрыв», — добавил Матвеев, исключив сценарий со случайным сходом боеприпаса с российского самолета. Аналитик также допустил вариант удара или падения беспилотника. «Обычно у них бывает так: прилетел дрон, начался пожар, дальше рвется боекомплект, а тут без пожара. Но если боеприпасы лежали на улице, то могли взорваться и сразу», — пояснил он.

Североморск отдален от границы с Украиной почти на 1900 км. На такую глубину российской территории украинские БПЛА еще не проникали. Однако в августе этого года дроны смогли ударить по военному аэродрому Оленья в Мурманской области, на котором размещались стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Это был рекорд по дальности с начала войны — около 1850 км.

Российские власти пока не прокомментировали информацию о взрывах.

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