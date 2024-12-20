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Украинский снайпер идеально точно подстрелил оккупанта

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  • 20.12.2024, 14:29
  • 3,246
Украинский снайпер идеально точно подстрелил оккупанта
иллюстративное фото

Хирургическая работа.

Снайпер группы «Sniper Group E40» ликвидировал российского оккупанта точным выстрелом в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

«Снайпер из группы Sniper Group E40 выцеливает в посадке российского оккупанта и делает идеально точный выстрел в голову. Блестящая, хирургически точная работа украинского воина с последующим подтверждением ликвидации цели аэроразведкой!», - отмечает в комментарии автор публикации.

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