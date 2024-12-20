«Когда их немного спустят на землю с этим неадекватством?»1
- 20.12.2024, 14:53
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Белоруска возмутилась ценами турагентства в Минске.
Белоруска рассказала в Threads, что не понимает, откуда турагентства «берут эти цены». По ее словам, еще год назад за запись на шенгенскую визу в посольстве они просили 890 рублей. Внимание на пост обратил CityDog.
Пользовательница под ником Masha_adel задается вопросом: «когда их немного спустят на землю с этим неадекватством?» По словам девушки, минское турагентство сейчас просит 550 евро (около 1987 рублей) за запись на итальянскую шенгенскую визу в посольству. Однако «чуть больше года назад» цена у этого агентства была намного ниже: 890 рублей.
Девушка не понимает, что ее в этой ситуации больше всего злит: «этот абсурд с ценами на запись или что я не работаю в этой схеме?»
В комментариях под постом пользователи посоветовали девушке попробовать самой записаться, ведь «никто не заставляет платить». А некоторые недоумевают: «нафига за 550 евро покупать запись, если можно за эти же деньги тур по Европе взять (ну или немного дороже)».
Одна девушка предположила, что такое ценообразование связано с «сокращением выдаваемых виз и отсутствием технических возможностей для записи у простых смертных», поэтому, как она считает, «агентства и помогаторы устанавливают на услуги цены из своих влажных снов. Визовые центры это никак не пресекают, потому что ажиотаж в их же интересах. А люди хотят как и прежде путешествовать, ездить в гости, на работу и учебу за границу».
Однако один пользователь поделился, что его с женой записали на подачу всего «за 50 евро». Правда, это было «по-дружески». А кто-то написал, что «за 35 евро получил немецкий шенген на полтора года. Правда, сейчас очереди на подачу год».
Другая девушка поделилась в комментариях, что «за 600 евро покупала тур, а визу оплачивали только услуги визового центра 400 рублей».