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«Когда их немного спустят на землю с этим неадекватством?»

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  • 20.12.2024, 14:53
  • 2,418
«Когда их немного спустят на землю с этим неадекватством?»

Белоруска возмутилась ценами турагентства в Минске.

Белоруска рассказала в Threads, что не понимает, откуда турагентства «берут эти цены». По ее словам, еще год назад за запись на шенгенскую визу в посольстве они просили 890 рублей. Внимание на пост обратил CityDog.

Пользовательница под ником Masha_adel задается вопросом: «когда их немного спустят на землю с этим неадекватством?» По словам девушки, минское турагентство сейчас просит 550 евро (около 1987 рублей) за запись на итальянскую шенгенскую визу в посольству. Однако «чуть больше года назад» цена у этого агентства была намного ниже: 890 рублей.

Девушка не понимает, что ее в этой ситуации больше всего злит: «этот абсурд с ценами на запись или что я не работаю в этой схеме?»

В комментариях под постом пользователи посоветовали девушке попробовать самой записаться, ведь «никто не заставляет платить». А некоторые недоумевают: «нафига за 550 евро покупать запись, если можно за эти же деньги тур по Европе взять (ну или немного дороже)».

Одна девушка предположила, что такое ценообразование связано с «сокращением выдаваемых виз и отсутствием технических возможностей для записи у простых смертных», поэтому, как она считает, «агентства и помогаторы устанавливают на услуги цены из своих влажных снов. Визовые центры это никак не пресекают, потому что ажиотаж в их же интересах. А люди хотят как и прежде путешествовать, ездить в гости, на работу и учебу за границу».

Однако один пользователь поделился, что его с женой записали на подачу всего «за 50 евро». Правда, это было «по-дружески». А кто-то написал, что «за 35 евро получил немецкий шенген на полтора года. Правда, сейчас очереди на подачу год».

Другая девушка поделилась в комментариях, что «за 600 евро покупала тур, а визу оплачивали только услуги визового центра 400 рублей».

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