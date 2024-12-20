Евросоюз планирует выделить Киеву 30 млрд евро дополнительно 4 20.12.2024, 14:55

Уже в 2025 году.

Европейский союз объявил о выделении еще 30 миллиардов евро на дополнительную помощь Украине в 2025 году. Об этом вечером в четверг, 19 декабря, сообщил новый председатель Европейского совета Антониу Кошта после прошедшего в в Брюсселе саммита ЕС, передает агентство Reuters. В работе саммита принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Немецкая волна».

Двумя днями ранее Reuters сообщало со ссылкой на источники, что в эту сумму включены около 18 млрд евро, которые были получены в качестве прибыли от замороженных российских активов, а еще порядка 12,5 млрд евро будут выделены дополнительно из Европейского фонда мира (ЕФМ). Новые 30 млрд евро будут выделены в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Киеву с начала российского вторжения.

В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто еще ранее заявлял, что Венгрия ветировала решение Евросоюза о выделении Украине 6,5 миллиарда евро военной помощи из ЕФМ. Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз с 2025 года начнет предоставлять Украине по 1,5 миллиарда евро в месяц.

Минфин Украины: В 2025 году Киеву нужно от Запада 15 млрд долларов

На фоне продолжающейся войны с Россией Украине потребуется от Запада в 2025 году дополнительное финансирование на сумму в 12-15 млрд долларов. Такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью онлайн-изданию РБК-Україна в конце июля, уточнив, что такие прогнозы соответствуют обсуждениям, ведущимся Киевом с Международным валютным фондом (МВФ).

«Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер», - сказал министр. При этом Марченко напомнил, что при подготовке действующей программы с МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет идти до середины 2024 года, но этот прогноз не реализовался.

Он добавил, что и сама Украина вносит вклад в поиск дополнительных средств для компенсации дефицита бюджета, в частности, повышая налоги. «Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет», - подчеркнул глава украинского Минфина.

Цена российской агрессии для Украины

Как сообщало в июле агентство dpa со ссылкой на данные Минфина Украины, каждый день ведения войны с Россией обходится подвергшейся нападению стране в 120 млн евро. Расходы на сферу обороны и безопасности, по этой информации, составляют для Украины ежемесячно 3,7 млрд евро.

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