«Сколько же было радости у детей и внуков, когда мне выписали штраф» 8 20.12.2024, 14:56

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Минский пенсионер пошел за справкой в школу, но оказался в суде.

Произошла со мной неприятная история, пишет читатель сайта Charter97.org Валерий. На ровном месте, ни с того ни с сего, я получил административное дело. К счастью, я заплатил штраф (всего две пенсии), но, слава Богу, остался на свободе. Время нынче такое, что лучше быть голодным, но свободным, и это уже радость!

Дети поручили мне сходить в школу за справкой. Они работают, а я на заслуженном отдыхе, у меня много свободного времени. Собрался и отправился в одну из минских школ за справкой.

Но на входе в школу меня ждала охрана. Милиционер, парень лет 20, попросил удостоверение личности. Я достал свой паспорт и показал его. Молодой охранник даже подпрыгнул. «Нет, - говорит, - не пущу вас в школу, вы задержаны!». И вызвал на меня патруль. Приехали быстро, минут за три, и повезли меня в РОВД.

Там «вежливые» сотрудники объяснили мне причину задержания: якобы я проводил массовый пикет в школе без согласования с районной администрацией.

- Какой пикет? Я просто шел за справкой.

- Вы показали на вахте паспорт в обложке, на обратной стороне которой была экстремистская надпись: «Жыве Беларусь».

- Да я и не догадывался, что на обратной стороне обложки что-то может быть написано.

- Вы задержаны до суда.

Меня продержали весь день до вечера. Составили протокол, провели допрос, взяли отпечатки пальцев. К счастью, суды теперь работают поздно. В 19:00 начали рассматривать мое дело, несколько раз спрашивали, раскаиваюсь ли я за организованный пикет.

Я сказал, что раскаиваюсь, что оказался таким неосмотрительным. Признаю, что пикет массовый, частично, потому что масса у меня под 100 килограммов все же есть. Попросил учесть, что мне чуть больше 70 лет и у меня есть удостоверение инвалида. Я намеревался только помочь сыну получить справку в школе, и ничего более крамольного.

Сколько же было радости у детей и внуков, когда мне выписали штраф. Очень большой — целых 1200 рублей. Я уже в мыслях размышлял, смогу ли я без лекарств продержаться 15 дней в заключении.

Штраф для меня чрезмерный, но я радуюсь, как ребенок, что остался на свободе. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся.

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