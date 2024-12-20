Бойцы ВСУ, находясь в окружении, несколько часов отстреливались в подбитом Bradley 1 20.12.2024, 15:04

2,680

Это помогло другой группе захватить нужные здания и закрепиться.

Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона «Скала» на Покровском направлении попали в окружение. Их подбили в БМП Bradley. Бойцам пришлось отражать атаки с трех сторон. Об этом бое рассказал наводчик Bradley 425-й ОШБ «Скала» с позывным «Теплый».

23-летний боец «Теплый» родом из Кривого Рога, раньше он работал на местном заводе, а в 2023 подписал контракт с войском. Он — наводчик на БМП и имеет на своем счету десятки боевых выходов.

Бой, о котором рассказывает военный, произошел на Покровском направлении во время боев за Новогродовскую шахту. Его экипаж получил задание ликвидировать россиян, которые засели в нескольких домах и устроили там пункт управления.

«Шахту объехали и заехали вглубь, надо было по нескольким домам нанести удары, навалить нормально, чтобы прикрыть пацанов, когда они выходили. Мы потеряли ориентир и к тому же пропала связь. Мы начали кататься туда-сюда. Ребята высадились, и как только мы начали откатываться, прилетело из РПГ в прицел, и у меня видимость пропала совсем», — рассказывает «Теплый».

Россияне в то же время выложили видео, где по БМП попадает «Ланцет» и FPV-дрон, но техника выдержала. «Теплый» с экипажем продолжили выполнять боевую задачу.

Из-за повреждения Bradley «Теплого» застряло, его приехала освобождать другая «коробочка», но в это время по ним начала работать вражеская артиллерия и сбросы с дронов. Несмотря на это экипаж не оставлял машину, вел бой и продолжал работать из пушки, прикрывая штурмовиков.

«Они были спереди, справа, слева они постоянно лезли. Башня постоянно крутилась. Я отстреливался, чтобы они не подошли. Так продолжалось 3 часа», — рассказал военный.

Бойцам-штурмовикам удалось захватить нужные здания и там закрепиться. БМП до утра пытался выехать, но ему не удалось. По технике снова россияне работали с дронов.

«Последний удар был «кумулятивом» вероятно. Все внутри начало гореть, мы начали тушить огнетушителем. Далее начали гореть бока, где у нас снаряды. Я говорю водителю, что надо бежать, потому что сейчас все сдетонирует. Двери открыли — и по маршруту, которым мы приехали, так и вышли», — рассказал «Теплый».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com