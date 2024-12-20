В России появится северокорейский Adidas 4 20.12.2024, 15:22

2,288

иллюстративное фото

Бренд принадлежит армии КНДР.

Северокорейская компания Naegohyang подала заявку на регистрацию в России своего товарного знака. Соответствующая информация появилась в базе Роспатента, обратил внимание РБК. Представитель указанной в заявке «Патентно-правовой фирмы «ЮС» подтвердил, что это действительно компания из Северной Кореи, однако не смог уточнить, для чего она планирует использовать свой товарный знак в России.

Название Naegohyang переводится с корейского как «Моя родина». В 2018 году The Economist писал, что компания начинала с производства сигарет, но в настоящее время выпускает «множество не связанных между собой товаров», например игральные карты, гигиенические принадлежности, спортивный инвентарь и электронику. Как отмечал Fox Business, Naegohyang — это «один из самых узнаваемых брендов Северной Кореи». При этом северокорейское издание «Чосон сегодня» называл компанию конкурентом Adidas и Puma.

Также информация о Naegohyang появлялась на странице в Facebook российского посольства в КНДР. Фото со стендом предприятия на 13-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров было подписано «известная корейская компания «Нэ Кохян» — производитель спортивного оборудования и продуктов питания».

Naegohyang принадлежит армии КНДР, говорит советский и российский востоковед, специалист по Северной Корее, профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков. «В последнее время свои товарные знаки у нас зарегистрировало несколько северокорейских компаний. Но Naegohyang производит еще и алкоголь, по-моему, раньше заявок от компаний в этой сфере не было. А так обычное дело: довольно известная в Северной Корее контора, вероятно, хочет выходить на российский рынок и регистрирует свой знак», — сказал Ланьков.

В основном компании преследует две цели при регистрации своего товарного знака на территории другого государства, говорит гендиректор агентства «Артпатент», патентный поверенный Григорий Бусарев. «Первая — это защитить продукт от подделок. Но не менее важна и другая — защитить себя от недобросовестных партнеров. Например, избежать конфликта с дистрибьютором. Есть примеры, когда дистрибьютор, который возил товары производителя в страну, регистрирует на себя товарный знак этого производителя, а потом либо угрожает поставщику, говоря, что тот может работать только с ним, либо пытается продать производителю права на его же товарный знак, либо начинает сам производить товары под уже известным товарным знаком», — пояснил Бусарев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com