Медсестра из Мозыря вместе с родственницей поставили на поток подделку справок
- 20.12.2024, 15:30
Схема работала несколько лет.
Бывшую медсестру и ее родственницу осудили в Мозыре за подделку официальных документов, сообщила прокуратура Гомельской области. Женщины поставили на поток изготовление фиктивных справок во время пандемии коронавируса.
Медсестра одной из поликлиник Мозыря имела доступ к печатям терапевтов. В октябре 2021 года по просьбе двоюродной сестры она сделала поддельную выписку из медицинских документов о прохождении ею вакцинации от COVID-19, заверенную своей подписью и печатью терапевта. Такой документ был необходим для получения сертификата для въезда в другие страны, где обязательным условием значилось прохождение вакцинации.
В итоге родственницы вступили в сговор — решили продавать такие выписки другим людям.
«В частности, с октября 2021 года по январь 2022 года медсестра путем внесения недостоверных сведений изготовила не менее 15 выписок из медицинских документов о прохождении иными гражданами вакцинации», — рассказали в прокуратуре.
Родственница писала медсестре сведения о «клиентах» в Viber, потом передавала им документы.
«Для достоверности медсестра самостоятельно делала соответствующие отметки в журнале учета профилактических прививок о прохождении двухэтапной вакцинации против инфекции COVID-19», — сообщили в прокуратуре.
Обвиняемые на суде полностью признали свою вину и чистосердечно раскаялись.
На основании ч.2 ст. 380 УК им назначены штрафы по 250 базовых величин (10 тысяч рублей) каждой.
Приговор вступил в законную силу.