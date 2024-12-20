Медсестра из Мозыря вместе с родственницей поставили на поток подделку справок 20.12.2024, 15:30

Схема работала несколько лет.

Бывшую медсестру и ее родственницу осудили в Мозыре за подделку официальных документов, сообщила прокуратура Гомельской области. Женщины поставили на поток изготовление фиктивных справок во время пандемии коронавируса.

Медсестра одной из поликлиник Мозыря имела доступ к печатям терапевтов. В октябре 2021 года по просьбе двоюродной сестры она сделала поддельную выписку из медицинских документов о прохождении ею вакцинации от COVID-19, заверенную своей подписью и печатью терапевта. Такой документ был необходим для получения сертификата для въезда в другие страны, где обязательным условием значилось прохождение вакцинации.

В итоге родственницы вступили в сговор — решили продавать такие выписки другим людям.

«В частности, с октября 2021 года по январь 2022 года медсестра путем внесения недостоверных сведений изготовила не менее 15 выписок из медицинских документов о прохождении иными гражданами вакцинации», — рассказали в прокуратуре.

Родственница писала медсестре сведения о «клиентах» в Viber, потом передавала им документы.

«Для достоверности медсестра самостоятельно делала соответствующие отметки в журнале учета профилактических прививок о прохождении двухэтапной вакцинации против инфекции COVID-19», — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемые на суде полностью признали свою вину и чистосердечно раскаялись.

На основании ч.2 ст. 380 УК им назначены штрафы по 250 базовых величин (10 тысяч рублей) каждой.

Приговор вступил в законную силу.

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