«Путину нужен врач» 2 20.12.2024, 15:37

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Глава Кремля становится все более неадекватным.

На днях диктатор Владимир Путин провел прямую линию с народом, во время которой маразматично отвечал на вопросы. Он лишь описывал процесс, из его уст не прозвучало конкретных ответов.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире «24 Канала» разобрал очередные глупости диктатора. Также проанализировал его предложение устроить «высокотехнологичную дуэль» с участием «Орешника» и западных систем ПВО.

Как Путин странно отвечал на вопросы

Как отметил Тизенгаузен, Путин имеет немало инструментов, чтобы уклоняться от ответа на вопрос. Один из них – описывать процесс, а не конкретно отвечать.

К примеру, жительница Курской области спросила, когда она сможет вернуться в свой дом. Диктатор сказал: «Сейчас идут ожесточенные бои. Ситуация непростая. Мы сделаем все, чтобы вы как можно быстрее вернулись».

Такой же ответ был, когда Путина спрашивали об экологической катастрофе в результате утечки мазута из российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Глава Кремля должен был бы сказать, что стало причиной и как будут ликвидировать последствия. Однако он начал рассказывать вроде «весной из-за теплой воды мазут начнет подниматься наверх».

«Путин свободно владеет инструментами лжеца. Вообще, мне кажется, что он с этим скилом родился», – подчеркнул Тизенгаузен.

Маразматическое заявление о «Орешнике»

Политтехнолог заметил, что Путин с большим наслаждением рассказывает о «Орешнике». Только вспоминает о нем, то сразу становится бодрее. Диктатор заявил, что якобы ракету невозможно сбить, но «если кто-то хочет попробовать, можно устроить «высокотехнологичную дуэль».

Если говорить дословно: он предложил доставить западные системы ПВО в Киев, а потом ударить по столице «Орешником». Мол, «увидим – сможете перехватить или нет».

«Он становится все более неадекватным. Такие мои наблюдения. Я, конечно, могу ошибаться. Но ему точно нужен врач», – отметил Борис Тизенгаузен.

Также Путин послал четкий сигнал о готовности идти на компромисс в будущем переговорном процессе.

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