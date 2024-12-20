Белорусов в 2025-м году ожидает несколько побочных эффектов от дружбы Минска и Москвы 20.12.2024, 15:51

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Нововведения отразятся на кошельках.

В Беларуси в 2025 году поднимут ставки акцизов на сигареты. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс. Власти также вводят новшества по электронным сигаретам, пишет «Зеркало».

В 2025 году поднимут ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой их повысят в январе с нынешних 106,88 до 119,59 рубля (рост на 11,9%), а для второй — с 155,85 до 163,64 рубля (повышение на 5%).

Напомним, в 2024-м их рост был запланирован на 11,8 и 6% соответственно.

Ранее чиновники заявляли о поэтапном сближении ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе с Россией.

Новшества по электронным сигаретам

При этом с 1 января электронные сигареты выведут из подакцизных товаров, а жидкость для них — нет. «Указанные изменения внесены в целях создания равной конкуренции хозяйствующих субъектов Республики Беларусь и Российской Федерации», — поясняют в Министерстве по налогам и сборам. Для покупателей это означает, что электронные сигареты могут подешеветь.

При этом ставки акцизов на жидкости для электронных систем курения подняли с 81 до 85 копеек за 1 мл. Рост — на 4,9%.

Ставки акцизов на нетабачную никотиносодержащую продукцию также повысили — с 97,63 до 102,51 рубля за 1 килограмм. Рост — на 5%.

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