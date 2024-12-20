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Украинский воин в одиночку выиграл бой с девятью оккупантами

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  • 20.12.2024, 15:55
  • 1,306
Украинский воин в одиночку выиграл бой с девятью оккупантами

Шесть ликвидированы, один ранен, двое сбежали.

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боя, в котором один украинский воин противостоит штурмовой группе по меньшей мере из девяти оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцу удалось ликвидировать шестерых захватчиков и одного ранить.

«Кадры невероятного мужества и отваги! Украинский мобилизованный боец теробороны практически самостоятельно ликвидирует шестерых оккупантов в ближнем стрелковом бою», - говорится в заметке к видео.

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