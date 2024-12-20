Польша в этом году зарегистрировала рекорд по мигрантам на границе с Беларусью 20.12.2024, 16:10

Год еще не закончился, а количество нелегальных попыток перейти границу достигло 30 тысяч.

Польские пограничники с начала 2024 года по 15 декабря зарегистрировали 30 тысяч нелегальных попыток мигрантов пересечь границу с территории Беларуси, передает «Радыё Свабода».

О том, что в этом году отмечается значительный рост неурегулированной миграции, информагентству dpa сообщил высокопоставленный правительственный чиновник Польши.

Для сравнения. Во время парламентских дебатов заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек говорил, что за 2023 год было зафиксировано около 26 тысяч таких попыток, а в 2022-м — более 15 тысяч.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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