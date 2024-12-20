Россияне все еще хотят «движухи»?7
- Телеграм-канал «Соловьиный помет»
- 20.12.2024, 16:21
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Многое стало понятно о «величии» России.
Из выступления Путина по вопросам в зале и на экране многое стало понятно о «величии» России:
- цены растут;
- люди не могут взять ипотеку;
- скоростной интернет на Чукотке есть только в одном городе;
- кадров в сельском хозяйстве не хватает;
- нищенские пенсии;
- жителей пострадавших регионов государство кинуло – им помогают волонтёры;
- медпомощи россиянам не дождаться: в клиниках не хватает врачей, а за талоном надо занимать очередь на улице в 5-6 утра;
- в стране нет даже физраствора;
Но Россия стала «гораздо сильнее» за предыдущие два-три года, а россияне хотят «движухи».
Телеграм-канал «Соловьиный помет»