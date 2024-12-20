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Россияне все еще хотят «движухи»?

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  • Телеграм-канал «Соловьиный помет»
  • 20.12.2024, 16:21
  • 7,632
Россияне все еще хотят «движухи»?
иллюстративное фото

Многое стало понятно о «величии» России.

Из выступления Путина по вопросам в зале и на экране многое стало понятно о «величии» России:

- цены растут;

- люди не могут взять ипотеку;

- скоростной интернет на Чукотке есть только в одном городе;

- кадров в сельском хозяйстве не хватает;

- нищенские пенсии;

- жителей пострадавших регионов государство кинуло – им помогают волонтёры;

- медпомощи россиянам не дождаться: в клиниках не хватает врачей, а за талоном надо занимать очередь на улице в 5-6 утра;

- в стране нет даже физраствора;

Но Россия стала «гораздо сильнее» за предыдущие два-три года, а россияне хотят «движухи».

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

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