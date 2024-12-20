Политолог: Орбан играет роль Медведчука 2 20.12.2024, 16:46

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Владимир Фесенко

Премьер-министр Венгрии выступает в роли провокатора.

Инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по перемирию и обмену пленными не имеют никакого значения. Об этом «ОстроВу» рассказал украинский политолог и директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Инициативы Орбана не имеют никакого значения, он выступает в роли провокатора. Это та самая роль, которую играл Медведчук примерно 7 лет назад. Просто можно посмотреть и сравнить: тогда Медведчук с подачи России продвигал большой обмен пленными, хотя существовал механизм обмена между РФ и сепаратистами с одной стороны и Украиной с другой. Как и сейчас, существует механизм обмена, поэтому не нужен Орбан. Есть механизм переговоров и согласований, а Орбан здесь излишний. Он хочет себя попиарить и осквернить украинскую позицию. Это касается и так называемого перемирия. Мне кажется, что Медведчук также продвигал идею рождественского перемирия, поэтому Кремль просто взял старую идею с Медведчуком, а сейчас вместо него выступает Орбан», – считает он.

Он подчеркнул, что таким образом, Орбан хочет громко завершить председательство Венгрии в ЕС.

«Он также хочет продвинуть себя как посредника, как участника будущих переговоров и продвигает себя как в отношениях с Кремлем, так и в отношениях с Трампом. Но Украина, и я думаю, Европейский Союз будут категорически против этого. Нас такой посредник не устраивает. Кроме того, Орбан хочет таким образом поднять свой политический вес благодаря этим громким инициативам, но никаких последствий это не будет иметь», - добавил политолог.

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