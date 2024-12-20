«За эти деньги многие готовы сменить профессию» 4 20.12.2024, 16:51

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иллюстративное фото

Минлесхоз не может найти работников на зарплату в 6 тысяч рублей.

В Минлесхозе Беларуси сообщили, что там состоялась аттестация руководителей лесхозов. Во время встречи с ними заместитель министра удивился, что в Пуховичском лесхозе Минской области не могут найти работников на зарплату 6 тыс. рублей.

Речь идёт о заработках операторов лесозаготовительной техники.

«За эти деньги многие готовы сменить профессию. Где размещаете вакансии?», — удивился первый замминистра.

Однако в ответ услышал, что желающие на такую зарплату есть, а жилья им нет. Поэтому переехать в этот район из других кандидаты не могут.

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