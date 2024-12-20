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Белорусский доброволец получил медаль за заслуги перед Украиной

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  • 20.12.2024, 17:13
Белорусский доброволец получил медаль за заслуги перед Украиной
Александр Молчанов

Александр Молчанов — один из политзаключенных Площади-2010.

Медаль за заслуги перед Украиной вручили белорусу-добровольцу Александру Молчанову, передает «Белсат». Вручал награду глава Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч.

Александр Молчанов воевал в Украине с 2014 года. Он был на передовой в Донецкой и Луганской областях. В первые дни после полномасштабного нападения России в 2022 году белорус участвовал в боях под Киевом. Он защищал аэродром в Гостомеле, участвовал в освобождении Ирпеня, Бучи и Макарова.

В составе 72-й бригады Молчанов воевал под Угледаром. Был дважды ранен, потерял глаз. Менее месяца назад вышел в отставку.

«Я инвалид войны. Мне правительство Украины выдало единовременную выплату. Благодаря ей квартиру сейчас приобрету. И пенсию хорошую я получаю. Все, что государство должно было мне за время службы в армии, все было сделано вовремя», — прокомментировал Молчанов «Белсату» свою награду.

Белорус подчеркнул, что он пришел служить в украинскую армию не как военнообязанный, а по контракту. «Мне очень приятно, что меня наградили. Благодарен за это украинскому правительству», — добавил он.

Александр Молчанов — один из политзаключенных Площади-2010. За бои под Авдеевкой был в 2017 году награжден медалью «За отвагу».

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