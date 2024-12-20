Путин обиделся? Александр Коваленко

20.12.2024, 17:42

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Прослезился от колкой правды.

В ночь на 20 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, с применением 5 баллистических ракет 9М723 ОТРК «Искандер»/KN-23. Все баллистические цели были сбиты. Параллельно в воздух поднимались российские перехватчики МиГ-31К, носители Х-47М2 «Кинжал», с имитацией выхода на пусковые рубежи.

Хочу обратить внимание на несколько, между собой взаимосвязанных событий, предварявших и, в некотором смысле, анонсировавших этот акт террора – очередное военное преступление путинского режима. Но сначала, об очередной информационной волне, мягко говоря, неуместной в обсуждении и явно генерируемой российской стороной.

Дело в том, что сейчас разносится по сети нарратив о том, что удар по Киеву был осуществлён, поскольку военный преступник Владимир Путин обиделся на то, что его вчера на официальном уровне назвали «долбо*бом» и «старым кретином». Вот обиженный «долбо*б» и «старый кретин», со слезящимися от колкой правды глазами и отдал приказ ударить по Киеву.

На самом деле это фейк и манипуляция. Фейк и манипуляция, поскольку невозможно отдать приказ о подобном ударе и в течение пары часов привести его в исполнение.

Такие удары планируются заранее, просчитываются цели, выделяется боекомплект, рассчитываются стартовые площадки и воздушные зоны пусков, готовится полётное задание для авиационных носителей и маршруты для дронов-камикадзе. Таким образом, российское ИПСО про «обиженного Путина» направлено на то, чтобы переложить ответственность за удар с военного преступника, на президента Украины – мол, не нужно было оскорблять.

В действительности же этот удар готовился заранее и как раз должен был стать аккомпанементом вчерашней «прямой линии Путина», в рамках которой он вчера открыто, угрожал Киеву эфемерной ракетой «Орешник», в маразматическом припадке бредя некой «дуэлью». А в ночь на 20-е декабря по Киеву уже были запущены не «Орешники», по вполне известным причинам, а баллистические 9М723 ОТРК «Искандер».

То есть, Путин в ходе вчерашней «прямой линии» не только открыто заявил, что он начал войну против Украины потому, что ему было «скучно» и хотелось «движухи», но и продемонстрировал нежелание завершать её, что лишний раз подтверждает хорошо всем нам известную истину, которую пока не осознают за Океаном… о каких переговорах с этим персонажем может идти речь?

Для Путина, было, есть и будет оставаться всегда в приоритете жажда захвата территорий и сеянье террора. Остановить этого маньяка возможно только прямой силой, а не клочком бумажки с какими-то невразумительными «гарантиями».

Александр Коваленко, Telegram

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