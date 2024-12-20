NASA показало новогоднюю космическую елку 20.12.2024, 17:48

Сияет огнями на расстоянии 2500 световых лет.

Иногда люди ищут в облаках на Земле формы знакомых им предметов, но теперь можно посмотреть на космические облака, где видна «новогодняя елка». Если посмотреть на рассеянное звездное скопление NGC 2264, расположенное на расстоянии 2500 световых лет от нас, то становится понятно, почему оно похоже на праздничное дерево, пишет Space.

Звездное скопление NGC 2264 ученые из NASA называют «скоплением рождественская елка», ведь в западных странах елку принято устанавливать именно на Рождество, а не на Новый год. Очень молодые звезды в этом скоплении расположены таким образом, что создается впечатление, что в космосе действительно находится праздничное дерево, сияющее огнями.

Это скопление недавно запечатлел американский астрофотограф Майкл Клоу. Его данные в видимом свете ученые из NASA объединили с данными, полученными рентгеновским космическим телескопом Чандра. Таким образом получился снимок звездного скопления NGC 2264, которое похоже на праздничную елку. На этом снимке видны не только очень яркие звезды, но облака межзвездного газа, расположенные между ними.

NASA показало новогоднюю космическую елку: сияет огнями на расстоянии 2500 св. лет

Звездное скопление NGC 2264 находится в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии 2500 световых лет от нас. Скопление состоит из очень молодых звезд, возраст которых составляет от одного до пяти миллионов лет. Для сравнения нашему Солнцу почти 5 млрд лет.

Межзвездный газ был окрашен в зеленый цвет, а сами звезды представлены в разных цветовых оттенках. Некоторые звезды в этом скоплении имеют массы, которая в 10 раз меньше массы Солнца, но есть и те, которые имеют в 7 раз большую массу.

NASA представило также еще одно праздничное изображение. На нем показано звездное скопление NGC 602, которое находится на краю галактики-спутника Млечного Пути под названием Малое Магелланово Облако. Это скопление находится на расстоянии 200 000 световых лет от нас.

Изображение напоминает венок, освещенный рождественскими огнями, как говорят ученые из NASA.Но на самом деле эти огни являются не только звездами, но и целыми галактиками, которые находятся далеко за пределами звездного скопления.

Для создания этого изображения ученые объединили данные рентгеновского космического телескопа Чандра и инфракрасного космического телескопа Уэбб. Рентгеновские данные показывают молодые звезды внутри скопления красным цветом, а инфракрасные данные показывают облака пыли и газа оранжевым, желтым, зеленым и синим цветом.

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