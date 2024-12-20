The Times: У северокорейцев был такой же приказ, как и у «вагнеровцев»
- 20.12.2024, 18:02
Солдаты КНДР погибли сотнями в Курской области РФ.
Появились подробности того, как утром 15 декабря Россия бросила сотни северокорейских солдат на штурм вдоль левого фланга обороны ВСУ в Курской области.
«Северокорейцы были выброшены на нейтральную территорию ясным декабрьским утром, не имея ни прикрытия темноты, ни, по-видимому, беспокойства своих генералов. Одетые в зеленую форму российской армии, корейцы не пытались искать укрытия и были быстро замечены пересекающими заснеженное поле украинским беспилотником», - пишет The Times.
Как отметил ветеран битвы за Бахмут, 35-летний офицер спецназа Виталий, судя по всему, у корейцев был такой же простой приказ «наступать или умереть», как и у «вагнеровцев».
«Видеть такую большую группу, движущуюся вместе, было для наших минометчиков и пулеметчиков словно сон. Я не знаю, все ли они погибли. Но скажем так, атака была остановлена довольно быстро», - отметил боец.
По данным Пентагона, молодые корейцы погибли сотнями.
«Ужасные фотографии восковых трупов, лежащих на снегу, были быстро опубликованы в сети. На одном из видео было показано, как российский солдат пытается сжечь лицо мертвого северокорейца, чтобы скрыть его этническую принадлежность», - говорится в публикации.
Напоминается, что в Курской области находится около 11 000 северокорейских солдат, готовых вступить в бой.