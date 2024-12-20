The Times: У северокорейцев был такой же приказ, как и у «вагнеровцев» 20.12.2024, 18:02

Солдаты КНДР погибли сотнями в Курской области РФ.

Появились подробности того, как утром 15 декабря Россия бросила сотни северокорейских солдат на штурм вдоль левого фланга обороны ВСУ в Курской области.

«Северокорейцы были выброшены на нейтральную территорию ясным декабрьским утром, не имея ни прикрытия темноты, ни, по-видимому, беспокойства своих генералов. Одетые в зеленую форму российской армии, корейцы не пытались искать укрытия и были быстро замечены пересекающими заснеженное поле украинским беспилотником», - пишет The Times.

Как отметил ветеран битвы за Бахмут, 35-летний офицер спецназа Виталий, судя по всему, у корейцев был такой же простой приказ «наступать или умереть», как и у «вагнеровцев».

«Видеть такую большую группу, движущуюся вместе, было для наших минометчиков и пулеметчиков словно сон. Я не знаю, все ли они погибли. Но скажем так, атака была остановлена довольно быстро», - отметил боец.

По данным Пентагона, молодые корейцы погибли сотнями.

«Ужасные фотографии восковых трупов, лежащих на снегу, были быстро опубликованы в сети. На одном из видео было показано, как российский солдат пытается сжечь лицо мертвого северокорейца, чтобы скрыть его этническую принадлежность», - говорится в публикации.

Напоминается, что в Курской области находится около 11 000 северокорейских солдат, готовых вступить в бой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com