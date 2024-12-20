Госстандарт запретил продавать популярные быховские консервы 3 20.12.2024, 18:11

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Из-за превышение уровня содержания нитратов.

Икру из кабачков торговой марки «Хозяин-Барин» запретили продавать в Беларуси. Консервы появились в списке опасной продукции.

Речь идет о продукции ООО «Быховский консервный завод».

Госстандарт обнаружил в икре из кабачков указанного бренда превышение уровня содержания нитратов в 2,63 раза. При допустимом уровне не более 400 мг/кг фактическое значение этого показателя оказалось 1052 мг/кг.

Запрет вступит в силу с 24 декабря.

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