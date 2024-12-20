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Министр обороны Великобритании: Падение режима Асада стало стратегическим поражением Кремля

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  • 20.12.2024, 18:19
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Министр обороны Великобритании: Падение режима Асада стало стратегическим поражением Кремля

Это является сильным сигналом для других союзников России.

Упадок режима диктатора Башара Асада в Сирии – главным образом стратегическое поражение российского диктатора Владимира Путина. Москва не сумела и не пожелала стать на защиту режима, который должна была поддержать.

Это является сильным сигналом для других союзников Кремля. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Украину, сообщает The Times.

Вывод российских войск из Сирии должен стать предупреждением потенциальным союзникам Кремля, считает глава британского оборонного ведомства. По его словам, РФ все еще «держится» за свои две базы в Сирии, начав отступать после того, как повстанцы пришли к власти.

Он предостерег союзников Путина не доверять российскому диктатору как надежному партнеру в области безопасности.

«Это значительное стратегическое поражение для России. Это сильный сигнал для любой страны, которая может задуматься о том, чтобы рассматривать Россию как союзника или гаранта своей безопасности. Это показывает, что когда есть давление на Россию, она отступает», – сказал министр.

По его словам, сейчас есть «возможность нового будущего для Сирии за пределами жестокого, кровавого режима Асада» и что следует провести диалог с «Хайят Тахрир аш-Шам», чтобы узнать, как Британия может помочь реализовать их обещания.

Он заявил, что Британия стремится помочь обеспечить стабильный переход в Сирии и увидеть, как новая власть выполняет свои обещания по обеспечению будущего страны.

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