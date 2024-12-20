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Выбрана самая красивая елка в крупных городах Литвы 

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  • 20.12.2024, 18:36
Выбрана самая красивая елка в крупных городах Литвы 

В списке было 10 вариантов.

Читатели портала DELFI в течение 11 дней выбирали самую красивую елку крупных городов Литвы. В списке было 10 елок.

Первое место – вильнюсская елка

20% читателей DELFI отдали голоса за вильнюсскую елку, она заняла в рейтинге первое место.

На втором месте – мариампольская елка

15% читателей портала отдали голоса за мариямпольскую елку.

Третье место разделили Каунас и Клайпеда

По 14% голосов получили елки Каунаса и Клайпеды.

Четвертое место – Йонава

9% голосов получила йонавская елка, похожая на зимнюю шапку.

Пятое место – Мажейкяй

8% читателей портала отдали свои голоса за мажейкяйскую елку.

Шестое место – Шяуляй

7% голосов получила шяуляйская елка.

Седьмое место – Утена и Алитус

По 6% голосов получили рождественские елки Утены и Алитуса.

Восьмое место – Паневежис

Последнее место заняла елка Паневежиса, которая получила 3% голосов.

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