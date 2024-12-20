Белорус отличился в покерном турнире с призовым фондом 50 миллионов долларов

Белорус отличился в покерном турнире с призовым фондом 50 миллионов долларов2
- 20.12.2024, 18:43
А британка установила новый рекорд разового выигрыша в «живом» покере для женщин.
Белорус Вадим Липовка стал восьмым на турнире по покеру $ 25,000 Super Main Event с рекордным гарантированным призовым фондом в 50 млн долларов, который состоялся в рамках серии WSOP Paradise, проходящей сейчас на Багамах, пишет издание «Беларусь и мир».
В турнире, продолжавшемся в течение восьми дней и завершившемся сегодня, было зарегистрировано 1978 входов. Вступительный взнос оставлял 25 000 долларов.
Гигантский призовой фонд обеспечивал попадание в призы почти трем сотням игроков. При этом даже десятое место оплачивалось в размере 500 000 долларов.
Все это привлекло к участию одних из самых лучших игроков мира, среди которых были Джастин Бономо, Стивен Чидвик, Даниель Негреану, Адриан Матеос.
Пройдя через изнурительную покерную «мясорубку», в итоге за финальным столом среди сильнейших девяти рук турнира оказался и наш соотечественник. У Вадима Липовки, как, в принципе, у всех остававшихся игроков, имелись все шансы побороться за чемпионство, но все же по фишкам беларус находился лишь на седьмом месте.
В результате его с тузом и восьмеркой на руках выбил из турнира итальянец Мустафа Канит, у которого были дама и четверка. Одной из карт, выпавших на стол, оказалась еще одна дама.
Восьмое место принесло Липовке 1 млн долларов. Судя по данным Thehendonmob.com, это в разы превосходит его предыдущий самый крупный выигрыш в «живом» покере.
Победитель турнира — китаец Инань Чжоу — получил 6 млн долларов, ставший вторым бразилец Марсело Азис — 4,6 млн, занявший третью строчку Мустафа Канит — 3,6 млн.
Интересно, что завоевавшая четвертое место британка Лив Боури установила новый рекорд разового выигрыша в «живом» покере для женщин — 2,8 млн долларов.