Белорус отличился в покерном турнире с призовым фондом 50 миллионов долларов 2 20.12.2024, 18:43

А британка установила новый рекорд разового выигрыша в «живом» покере для женщин.

Белорус Вадим Липовка стал восьмым на турнире по покеру $ 25,000 Super Main Event с рекордным гарантированным призовым фондом в 50 млн долларов, который состоялся в рамках серии WSOP Paradise, проходящей сейчас на Багамах, пишет издание «Беларусь и мир».

В турнире, продолжавшемся в течение восьми дней и завершившемся сегодня, было зарегистрировано 1978 входов. Вступительный взнос оставлял 25 000 долларов.

Гигантский призовой фонд обеспечивал попадание в призы почти трем сотням игроков. При этом даже десятое место оплачивалось в размере 500 000 долларов.

Все это привлекло к участию одних из самых лучших игроков мира, среди которых были Джастин Бономо, Стивен Чидвик, Даниель Негреану, Адриан Матеос.

Пройдя через изнурительную покерную «мясорубку», в итоге за финальным столом среди сильнейших девяти рук турнира оказался и наш соотечественник. У Вадима Липовки, как, в принципе, у всех остававшихся игроков, имелись все шансы побороться за чемпионство, но все же по фишкам беларус находился лишь на седьмом месте.

В результате его с тузом и восьмеркой на руках выбил из турнира итальянец Мустафа Канит, у которого были дама и четверка. Одной из карт, выпавших на стол, оказалась еще одна дама.

Восьмое место принесло Липовке 1 млн долларов. Судя по данным Thehendonmob.com, это в разы превосходит его предыдущий самый крупный выигрыш в «живом» покере.

Победитель турнира — китаец Инань Чжоу — получил 6 млн долларов, ставший вторым бразилец Марсело Азис — 4,6 млн, занявший третью строчку Мустафа Канит — 3,6 млн.

Интересно, что завоевавшая четвертое место британка Лив Боури установила новый рекорд разового выигрыша в «живом» покере для женщин — 2,8 млн долларов.

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