В Минске установили «пилотные» проекторы на дорогах 20.12.2024, 18:51

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Эксперимент решили проводить в течение полугода.

В ГАИ Минска сообщили, что установили в рамках тестирования «пилотной зоны» проекторов, которые дублируют дорожную разметку в ночное время суток. Такое оборудование появилось на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома №41 по улице Коласа, пишет «Телеграф».

Проекторы будут показывать на дороге изображение дорожной разметки под названием «Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода в местах повышенной опасности».

В ГАИ считают, что такое решение «позволяет улучшить видимость дорожной разметки «пешеходный переход» при ее износе», что , в свою очередь, поможет водителям сориентироваться на дороге.

Эксперимент решили проводить в течение полугода, после чего будет принято решение о применении подобных решений на улично-дорожной сети Минска.

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