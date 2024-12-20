закрыть
20 декабря 2024, пятница, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске установили «пилотные» проекторы на дорогах

  • 20.12.2024, 18:51
  • 1,436
В Минске установили «пилотные» проекторы на дорогах

Эксперимент решили проводить в течение полугода.

В ГАИ Минска сообщили, что установили в рамках тестирования «пилотной зоны» проекторов, которые дублируют дорожную разметку в ночное время суток. Такое оборудование появилось на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома №41 по улице Коласа, пишет «Телеграф».

Проекторы будут показывать на дороге изображение дорожной разметки под названием «Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода в местах повышенной опасности».

В ГАИ считают, что такое решение «позволяет улучшить видимость дорожной разметки «пешеходный переход» при ее износе», что , в свою очередь, поможет водителям сориентироваться на дороге.

Эксперимент решили проводить в течение полугода, после чего будет принято решение о применении подобных решений на улично-дорожной сети Минска.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман