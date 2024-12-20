В Минске установили «пилотные» проекторы на дорогах
- 20.12.2024, 18:51
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Эксперимент решили проводить в течение полугода.
В ГАИ Минска сообщили, что установили в рамках тестирования «пилотной зоны» проекторов, которые дублируют дорожную разметку в ночное время суток. Такое оборудование появилось на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома №41 по улице Коласа, пишет «Телеграф».
Проекторы будут показывать на дороге изображение дорожной разметки под названием «Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода в местах повышенной опасности».
В ГАИ считают, что такое решение «позволяет улучшить видимость дорожной разметки «пешеходный переход» при ее износе», что , в свою очередь, поможет водителям сориентироваться на дороге.
Эксперимент решили проводить в течение полугода, после чего будет принято решение о применении подобных решений на улично-дорожной сети Минска.