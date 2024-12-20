РФ катится в инфляционную пропасть 20.12.2024, 19:11

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Кремль под давлением олигархов решил это не останавливать.

Сегодня, 20 декабря, верхушка Центробанка РФ собралась на заседание, чтобы обсудить проблемы и то, как спасать перегретую войной экономику.

Дело в том, что в условиях нехватки рабочей силы для производства товаров для мирной жизни их стало не хватать, в частности продуктов. Цены стали расти, а инфляция зашкаливать. С начала года в РФ она уже стремится к 10% вместо запланированных Минфином 4%, пишет dialog.ua.

ЦБ РФ стремился обуздать эту тенденцию с помощью повышения ключевой ставки, которая сейчас составляет 21%. Это минимальный показатель кредитования населения и бизнеса банками. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина хотела повысить ее как минимум до 23%, чтобы снизить инфляцию из-за появления на рынке более дешевых денег. К слову, в США ставка составляет весь год 4%, а в России с июля поднялась с 16% уже на 5 пунктов.

Как пишут финансовые аналитики, отказ от повышения ставки, вопрос о которой снова будет рассмотрен не раньше февраля будущего года, приведет в России к еще большему подорожанию потребительских товаров.

Как пишет издание The Moscow Times, временно не повышать ключевую ставку в ущерб благосостояния населения Путина уговорили близкие ему промышленники и главы корпораций, успешно пользующиеся государственными и частными кредитами.

Отметим, как на вчерашней прямой линии российский диктатор в ответ на вопрос о ключевой ставке заявил, что это исключительно прерогатива Центробанка и он доверяет его главе.

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