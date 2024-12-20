Мамардашвили единолично возглавляет рейтинг самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt
- 20.12.2024, 19:16
Сейчас футболист выступает за испанскую «Валенсию».
Голкипер «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили единолично стал самым дорогим вратарем мира по версии Transfermarkt, отмечает «Трибуна».
24-летний вратарь, контракт которого принадлежит «Ливерпулю», сейчас оценивается в 45 миллионов евро. Он выступает за испанский клуб на правах аренды.
Мамардашвили единолично возглавил этот рейтинг после того, как Transfermarkt 19 декабря обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Португалии.
25-летний вратарь «Порту» Диогу Кошта потерял в трансферной стоимости 5 миллионов. Теперь Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро, что является 2-м лучшим показателем. Также оценку стоимости в 40 миллионов евро имеет Давид Райя из «Арсенала» и Грегор Кобель из «Боруссии» Дортмунд.
В этом сезоне Гиорги Мамардашвили провел 14 матчей за «Валенсию», пропустил в них 22 гола и 3 раза сыграл на ноль. Статистика здесь.
Летом «Ливерпуль» приобрел грузинского вратаря у «Валенсии» и оставил его в испанском клубе в аренде до конца текущего сезона. Летом 2025-го он присоединится к составу «мерсисайдцев».
Топ-8 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:
1. Гиорги Мамардашвили («Валенсия») – 45 миллионов евро
2-4. Диогу Кошта («Порту») – 40 млн
2-4. Давид Райя («Арсенал») – 40 млн
2-4. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) – 40 млн
5-8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 35 млн
5-8. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») – 35 млн
5-8. Андре Онана («Манчестер Юнайтед») – 35 млн
5-8. Майк Меньян («Милан») – 35 млн.