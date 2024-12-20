Белорусские банки вводят очередные новшества 20.12.2024, 19:22

Они касаются и денежных переводов.

Несколько банков сообщили, что изменили условия по денежным переводам. «Зеркало» рассказывает подробности.

С 25 января следующего года «Беларусбанк» снизит комиссию за переводы с карты «Бархат» на любой другой «пластик» этого финучреждения. Сбор составит 0,5% от суммы отправления. Также этот банк уберет плату за переводы на «Карту учащегося».

«Банк ВТБ» сообщил, что с 20 декабря изменил договор на дистанционное банковское обслуживание. Он добавил в перечень услуг возможность проводить международные переводы через систему мгновенных платежей. Напомним, этот сервис позволяет отправлять средства круглосуточно без выходных дней в режиме реального времени.

«Альфа-Банк» с 23 декабря обновит размер комиссии за переводы с карты на карту (P2P) в сервисах и устройствах других банков.

Также в банке рассказали, что с 7 декабря система мгновенных платежей перешла на круглосуточный режим работы. До этого она была недоступна ночью с 00.00 до 01.59 из-за завершения банковского дня.

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