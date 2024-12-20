ВСУ нанесли мощный удар по зданиям, где дислоцировались российские военные на Курщине 20.12.2024, 19:37

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Очевидцы опубликовали видео.

Днем 20 декабря россияне сообщили об обстреле Курской области. Был атакован город Рыльск. «24 Канал» собрал детали.

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что есть попадания по зданиям, где дислоцировались российские военные. Это подтвердил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Оккупанты же утверждают, что под обстрел ракетами попали Дом культуры, автостанция, педагогическое училище и школа №1. Впрочем, на видео, которое распространяют российские СМИ, хорошо заметно военных. К тому же Украина бьет исключительно по военным объектам – в отличие от России.

Как и всегда, россияне услужливо снимают последствия атаки. Их комментарии непревзойденные. Например, в одном из роликов звучат слова «Еще горяченькое!» Они касаются обломков ракеты.

В нескольких шагах от автора видео человек тянет куски металла с места обстрела. «Простые россияне» не впервые тащат металлолом после атак.

Российские военные также снимают последствия удара.

Традиционно россияне заявляют, что удар был нанесен западными ракетами. Вот только не смогли определиться, это были ATACMS или HIMARS.

СМИ заявляют, что из-за атаки есть погибшие и раненые.

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