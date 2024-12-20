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Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлена

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  • 20.12.2024, 19:41
Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлена

Из-за «технических проблем».

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена с 19 декабря из-за технических проблем. Как пишет «Зеркало», об этом Reuters сообщили три источника в отрасли.

Источники рассказали, что проблема в системе «Транснефти» была обнаружена на насосной станции Унеча, одной из крупнейших в Центральной России. Они добавили, что поставки российской нефти в Беларусь и страны ЕС были нарушены. Один из источников сообщил, что проблема может быть решена в течение нескольких дней, в то время как другой считает, что поставок не будет до конца месяца.

Эту информацию госагентству БелТА подтвердили в «Белнефтехиме».

«Поставки нефти действительно приостановлены», — рассказали в концерне.

Нефтепровод «Дружба», соединяющий месторождения РФ с европейскими НПЗ, по-прежнему транспортирует объемы сырья в Венгрию, Словакию и Чехию, а также транзитные объемы казахстанской нефти в Германию.

Поставки нефти Urals по «Дружбе» в настоящее время составляют около 300 000 баррелей в сутки (1,3 миллиона тонн в месяц) и остаются основным сырьем для НПЗ компании MOL в Венгрии и Словакии.

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