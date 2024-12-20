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«У Лукашенко аж пальцы почернели»

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  • 20.12.2024, 20:16
  • 6,692
«У Лукашенко аж пальцы почернели»

У диктатора серьезные проблемы с психикой и здоровьем.

На протяжении долгого времени здоровье Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Многие ресурсы утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать.

Читатели сайта Charter97.org активно обсуждают здоровье диктатора в комментариях. Приводим некоторые из них:

«Недавно заезжал в музыкальный магазин, так все инструменты в наличии, кроме баянов. Народ Беларуси подготовился и ждет праздник».

«Как только этого подонка земля носит».

«Лучше все же увидеть его на скамье подсудимых».

«Умирать он будет долго и в страшных мучениях».

«После побега из Сирии Асада, у самозванца Лукашенко диарея от перспектив».

«Пора, пора дедушке в его советский колумбарий».

«Во вцепился в корыто, уже пальцы почернели и отваливаются».

«Очевидно, что у него серьезные проблемы с психикой».

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