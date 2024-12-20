Эксперты назвали семь способов начать новую жизнь 20.12.2024, 20:46

Они основаны на международных исследованиях.

Каждый Новый год многие из нас начинают с решений и планов изменить что-то в своей жизни. Опросы показывают, что примерно половина этих решений направлена на здоровье. Для одних это может означать резкое начало режима тренировок или правильного питания. Для других – обязательство проводить больше времени с семьей и друзьями. Еще для кого-то – больше заботиться о себе во всех смыслах, пишет 24health.by.

Но по мнению экспертов есть 7 базовых правил, следуя которым можно жить более полноценной и здоровой жизнью в течение всего года либо вовсе начать жизнь с чистого листа.

Развивайте в себе чувство благодарности

С психологической и физиологической точки зрения быть благодарным полезно для здоровья. Роберт А. Эммонс, доктор философии, профессор психологии Калифорнийского университета в Дэвисе, сделал научное исследование «благодарности, ее причин и потенциального влияния на здоровье и благополучие человека» основой своей работы. Исследования, проведенные им и его коллегами, показывают, что умение быть благодарным не только уменьшает депрессию и стресс, снижает повышенное кровяное давление, но и может замедлить некоторые эффекты старения.

Постарайтесь улучшить свою физическую форму

Не обязательно становиться спортсменом мирового класса, чтобы вставать и больше двигаться. Вы можете поставить себе цель ежедневно бегать 5 километров или посещать тренировки по фитнесу минимум 3 раза в неделю. Но вы также можете быть реалистом и гулять по ближайшему парку дважды в неделю, проходить пешком пару-тройку автобусных остановок, добираясь на работу, или устраивать по выходным велопрогулки, ну, или хотя бы подниматься по лестнице на верхние этажи, не пользуясь лифтом… Важно другое – найти режим, который подходит именно вам. И придерживаться его.

Сделайте качественный сон своим приоритетом

Трудно чувствовать себя хорошо, будучи физически и эмоционально истощенным. Множество научных исследований доказывают, насколько важен сон для общего здоровья. Достаточное количество качественного сна не только помогает перезагрузиться мозгу и организму, но и позволяет избежать набора лишнего веса, а также снижает некоторые факторы риска сердечных приступов, инсультов и хронических заболеваний, таких как диабет. И, безусловно, хороший сон помогает мыслить более ясно и сохранять в течение дня высокий уровень работоспособности и продуктивности.

Укрепляйте социальные отношения

Думаете, встречаться с семьей и друзьями приятно, но не обязательно? Как сообщают эксперты Гарвардской медицинской школы, «десятки исследований показали, что люди, у которых есть удовлетворительные отношения с семьей, друзьями и своим сообществом, счастливее, имеют меньше проблем со здоровьем и живут дольше». И они живут лучше. Ученые обнаружили, что эти регулярные взаимодействия помогают «снять вредные уровни стресса, которые могут отрицательно влиять на коронарные артерии, функцию кишечника, регуляцию инсулина и иммунную систему». Прекрасно и то, что для общения с близкими и родными людьми не требуются деньги или особый набор навыков.

Ищите способы сделать жизнь другого человека ярче

В одном исследовании, в котором приняли участие почти 2 миллиона человек по всему миру, спрашивали испытуемых, что заставляет их чувствовать себя наиболее удовлетворенными. И, знаете, что? Возможность делать приятные сюрпризы и подарки другим людям входит в тройку самых популярных ответов. Независимо от того, где мы живем, способность делиться с другими –своим временем, опытом, знаниями, эмоциями, ресурсами – биологически запрограммирована в людях. Но также есть исследования нейробиологов, которые показывают, что люди испытывают настоящее удовольствие, делая приятное другим, благодаря высвобождению нейромедиаторов хорошего самочувствия. И более того, этот эффект вызывает привыкание. Вот почему некоторым из нас так важно делать жизнь других людей ярче и радостнее, чтобы самим чувствовать удовольствие и удовлетворение жизнью. Полезная зависимость, не так ли?

Сделайте обучение привычкой на всю жизнь

Есть ли иностранный язык, который вы всегда хотели изучать? Музыкальный инструмент, на котором мечтали играть в детстве? Навык, который хотели бы приобрести, но постоянно не хватало времени? Возможно, в этом году стоит принять вызов. Обучение становится особенно важным, когда мы становимся старше, утверждает Ассоциация психологических наук. Они изучили 221 взрослого в возрасте от 60 до 90 лет, которые тратили 15 часов в неделю на изучение нового навыка. Через 3 месяца те, кто занялся навыками, требующими активного участия и высокоуровневых когнитивных процессов, например, цифровой фотографией и шитьем, показали улучшение памяти по сравнению с теми, кто принимал участие только в социальных взаимодействиях или менее требовательных умственных действиях, таких как прослушивание классической музыки. Еще одна причина регулярно тренировать свой мозг.

Уделите первостепенное внимание сохранению своего здоровья

Мы все заняты, и легко отложить медицинский осмотр, проверку зрения или скрининг здоровья. Но почему бы не сделать паузу, чтобы запланировать визит к врачу, и не побудить своих близких и друзей сделать то же самое? В конце концов хорошее здоровье — это основа всего, что мы хотим неизменно сохранить, переходя из каждого старого года в новый.

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