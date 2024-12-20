В Керченском проливе судно подало сигнал тревоги 20.12.2024, 20:58

Оно ранее вывозило краденое украинское зерно в РФ.

В Керченском проливе сигнал бедствия подал корабль Gam Express. Он ранее вывозил краденое украинское зерно в Россию.

Соответствующие службы взялись помогать судну. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на российские СМИ.

Что происходит в Керченском проливе

В Керченском проливе зафиксирован инцидент с грузовым судном Gam Express, которое подало сигнал бедствия. Российская Южная транспортная прокуратура заявила, что контролирует ситуацию для обеспечения безопасности мореплавания.

Gam Express ранее упоминалось в расследованиях SeaKrime и KibOrg, где его подозревали в причастности к нелегальному вывозу украинского зерна в Россию.

Как отметили российские пропагандисты, судно на плаву, но на нем просто закончилась еда и вода. Моряки жалуются на задержку заработной платы. Судно подало сигнал бедствия, чтобы его пустили в порт.

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