Клиенты белорусского банка больше двух лет находятся в «ловушке» 20.12.2024, 21:10

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Они не могут получить свои деньги.

В «Альфа-Банке» рассказали, как обстоят дела с «зависшими» деньгами клиентов, которые воспользовались доверительным управлением. Средства оказались заблокированными у брокеров из ЕС и Великобритании из-за санкций против этого финучреждения, отмечает «Зеркало».

Движения по активам в ЕС нет

В банке рассказали, что все еще заблокированы активы, которые были у четырех брокеров: двух — в Великобритании, еще двух — в ЕС.

Ситуация по европейским брокерам не изменилась. В мае этого года «Альфа-Банк» обратился с ходатайством к властям Бельгии, чтобы получить разрешение для разблокировки активов клиентов. Оно все еще рассматривается регулятором этой страны.

Что с брокерами в Великобритании?

Весной этого года белoрусский банк подал иск в местный суд и после этого началось судебное дело против Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании.

«Целью иска было признать незаконным отказ OFSI выдать банку специальную лицензию для разблокировки активов клиентов. Банк рассчитывал, что в результате положительного решения суда решение об отказе OFSI будет отменено и вопрос будет возвращен для нового решения OFSI (как мы предупреждали, суд не вправе сам принять решение о выдаче лицензии)», — говорится в сообщении финструктуры.

В результате OFSI прислал «Альфа-Банку» письмо, где говорилось, что тот не находится под санкциями Лондона против России. «Такое решение OFSI являлось максимально возможным позитивным результатом судебного дела, и по сути банк его выиграл», — отмечается в сообщении структуры.

С этого момента начали готовить план по выводу замороженных активов. Но уже 3 октября этого года «Альфа-Банк» включили в новый санкционный список Великобритании. «Официальной причиной введения санкций названа системная значимость „Альфа-Банка“ для экономики Республики Беларусь в связи с осуществлением деятельности в стратегическом для страны финансовом секторе», — указывают в организации.

Это усложнило процесс переговоров с брокерами и OFSI, «однако никак не повлияло на неподсанкционность активов, принадлежащих клиентам, не включенных ни в один список санкций».

Что банк планирует делать дальше?

«Альфа-Банку» придется заново рассматривать вопрос о выдаче лицензии для разблокировки активов клиентов. Также компания собирается оспаривать введение против нее санкций и обратилась с новых ходатайством о выдаче лицензии с положительным решением по деньгам клиентов.

«В настоящее время получен ответ от OFSI о том, что вопрос выдачи генеральной лицензии активно рассматривается, но решение еще не принято. О сроках принятия решения также не указано», — указывают в структуре.

Второй брокер, как и ранее, отказывается предоставлять актуальную информацию о состоянии инвестиционного счета, связанного с инвестициями клиентов «Альфа-Банка». «В данный момент английские юристы предпринимают попытки по досудебному урегулированию с брокером ключевых проблемных моментов. При отсутствии прогресса будет возобновлен судебный спор», — говорится в сообщении.

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