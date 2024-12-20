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На юге России остановился крупнейший НПЗ

  • 20.12.2024, 21:15
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На юге России остановился крупнейший НПЗ

После удара украинских дронов.

Новошахтинский завод по переработке нефтепродуктов (ЗПН), крупнейший на юге России, остановил обе установки первичной переработки нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Единственный завод в Ростовской области мощностью 5,6 млн тонн нефти в год в ночь на 19 декабря подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего на предприятии возник крупный пожар, пишет The Moscow Times.

Под ударом оказалась установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тысячи тонн в сутки, на которую приходится 50% мощности завода. В результате ее пришлось аварийно отключить, рассказал источник Reuters. Также, по словам собеседников агентства, произошло возгорание нефтепродуктового резервуара, и была остановлена вторая установка первичной переработки аналогичной мощности — 7,14 тысячи тонн в сутки.

Запущенный в 2009 году и ставший первым крупным НПЗ, построенным в России с нуля за последние 30 лет, Новошахтинский завод остановил производство в третий раз с начала года. Впервые он подвергся атаке дронов в марте, затем в июне. В результате объемы выпуска на НПЗ резко снизились: за январь–октябрь он переработал 2,7 млн тонн нефти против 4,8 млн тонн за прошлый год.

В общей сложности, за январь–декабрь российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом из-за западных санкций на поставки в Россию технологий. Объемы простоев на 14%, или 5,2 млн тонн превысили прошлогодние, подсчитал Reuters.

Согласно официальной статистике, за январь–май российские НПЗ сократили выпуск бензина почти на 20%, а дизельного топлива — на 11%, после чего власти приняли решение засекретить статистику. В конце мая Минэнерго перестало предоставлять в Росстат оперативные данные о производстве бензина, ссылаясь на «геополитическую ситуацию» и угрозу «манипулирования рынком», а в конце августа закрыло данные по дизельному топливу.

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