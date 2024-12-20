На юге России остановился крупнейший НПЗ 20.12.2024, 21:15

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После удара украинских дронов.

Новошахтинский завод по переработке нефтепродуктов (ЗПН), крупнейший на юге России, остановил обе установки первичной переработки нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Единственный завод в Ростовской области мощностью 5,6 млн тонн нефти в год в ночь на 19 декабря подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего на предприятии возник крупный пожар, пишет The Moscow Times.

Под ударом оказалась установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тысячи тонн в сутки, на которую приходится 50% мощности завода. В результате ее пришлось аварийно отключить, рассказал источник Reuters. Также, по словам собеседников агентства, произошло возгорание нефтепродуктового резервуара, и была остановлена вторая установка первичной переработки аналогичной мощности — 7,14 тысячи тонн в сутки.

Запущенный в 2009 году и ставший первым крупным НПЗ, построенным в России с нуля за последние 30 лет, Новошахтинский завод остановил производство в третий раз с начала года. Впервые он подвергся атаке дронов в марте, затем в июне. В результате объемы выпуска на НПЗ резко снизились: за январь–октябрь он переработал 2,7 млн тонн нефти против 4,8 млн тонн за прошлый год.

В общей сложности, за январь–декабрь российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом из-за западных санкций на поставки в Россию технологий. Объемы простоев на 14%, или 5,2 млн тонн превысили прошлогодние, подсчитал Reuters.

Согласно официальной статистике, за январь–май российские НПЗ сократили выпуск бензина почти на 20%, а дизельного топлива — на 11%, после чего власти приняли решение засекретить статистику. В конце мая Минэнерго перестало предоставлять в Росстат оперативные данные о производстве бензина, ссылаясь на «геополитическую ситуацию» и угрозу «манипулирования рынком», а в конце августа закрыло данные по дизельному топливу.

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