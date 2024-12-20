Какая погода ждет белорусов в выходные 20.12.2024, 21:21

Прогноз на 21-23 декабря.

21 декабря погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в крайних восточных районах скажется влияние уходящего фронтального раздела, север страны окажется в условиях неустойчивой воздушной массы.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем будет преимущественно без осадков. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -3.. +2°С, максимальная днем 0.. +4°С.

22 декабря погоду в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-западу, а днем по западной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов, перемещающихся с юга Польши.

Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами по северо-западу, утром и днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Минимальная температура воздуха ночью окажется в пределах -6..+1°С, максимальная днем будет колебаться от -3°С до +3°С.

23 декабря в западных и центральных районах Беларуси сохранится влияние малоподвижного фронтального раздела, по востоку страны погоду начнет определять область повышенного атмосферного давления. Будет облачно. В западных и центральных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит -6..+1°С, максимальная днем -3..+3°С.

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