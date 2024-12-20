В Минске продают строительный рынок «Уручье»2
- 20.12.2024, 21:37
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Цена впечатляет.
В Минске выставили на продажу строительный рынок «Уручье». Это одна из самых крупных профильных торговых площадок в столице, где можно купить товары для строительства и ремонта. Объявление о продаже опубликовано на сайте компании «Сильван-Инвест».
Его уже продавали ранее, и в 2022-м рынок купила компания «Ларгопорт Инвест» примерно за 2,65 миллиона рублей (по тому курсу меньше миллиона долларов). Прежний владелец — компания «Ростэм» бизнесмена Юрия Аверьянова обанкротилась, поэтому объект выставляли на продажу.
Теперь рынок снова пытаются продать. Правда, сейчас цена взлетела до 7 миллионов долларов (около 22,9 млн рублей).
Находится рынок на улице Уручской, 19, занимает участок площадью 7,7124 гектара. В объявлении также отмечается, что на территории рынка расположены павильоны по продаже строительных, электротехнических, сантехнических материалов и оборудования, склады, заведения общепита, парковка, офисные здания.