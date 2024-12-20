На «Гомсельмаше» решили бороться со спящими на рабочих местах сотрудниками 2 20.12.2024, 21:57

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Сон на рабочем месте - треть всех нарушений на заводе.

Сон на рабочем месте (наряду с опозданиями и несоблюдением технологических перерывов) составляет треть всех нарушений на заводе «Гомсельмаш». Такие данные опубликовала заводская газета «Сельмашевец», пишет «Флагшток».

В статье о нарушениях на заводе приводится пример, что 7 ноября в 23.20 группа быстрого реагирования «Гомсельмаша» обнаружила, что на рабочем месте отсутствовали два оператора котельной ЦЭС.

Когда их начали искать, то обнаружили работников спящими в гардеробной. По информации издания, сотрудники самовольно обустроили себе лежанки и спали.

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