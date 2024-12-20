В России массово поджигают банкоматы и полицейские машины
- 20.12.2024, 22:06
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Волна поджогов прокатилась по крупным городам РФ.
Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что в эти дни в различных регионах страны прокатилась волна поджогов банкоматов и полицейских машин.
Целая серия взрывов и поджогов банкоматов зафиксирована в Москве.
На бульваре Яна Райниса мужчина привел в действие неизвестное приспособление в отделении банка, сообщили в ТАСС. Судя по фотографиям, опубликованным в телеграм-каналах, это был фейерверк. Пострадавших нет, подозреваемый задержан, его мотивы выясняются.
В этот же день на Коровинском шоссе неизвестный разлил горючую смесь в отделении банка, а ранее женщина подожгла банкомат на Клязьминской улице.
В Красноярске девушка с помощью горючей смеси подожгла банкомат в неназванном коммерческом банке, получила ожог рук и была госпитализирована.
За несколько дней до этого 19-летний студент устроил взрыв в отделении банка в подмосковном Железнодорожном.
Телеграм-канал Baza пишет о ряде поджогов автомобилей.
В Москве полицейская машина горела в районе Бутово. Судя по видео, поджигателя смогли задержать на месте. Пока парня заковывали в наручники, очевидцы помогали тушить машину снегом.
Авто из Санкт-Петербурга повезло меньше: у него сгорело все под капотом. По подозрению в поджоге задержана несовершеннолетняя девушка.
В Твери подожгли полицейскую «Газель», занесенную снегом и припаркованную у Заволжского РОВД на бульваре Шмидта. Парень подошел к машине с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег. Пожар он снимал на камеру.
Также житель Санкт-Петербурга кинул коктейль Молотова в здание военкомата Ленинградской области на набережной Фонтанки.