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В России массово поджигают банкоматы и полицейские машины

  • 20.12.2024, 22:06
  • 3,124
В России массово поджигают банкоматы и полицейские машины

Волна поджогов прокатилась по крупным городам РФ.

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что в эти дни в различных регионах страны прокатилась волна поджогов банкоматов и полицейских машин.

Целая серия взрывов и поджогов банкоматов зафиксирована в Москве.

На бульваре Яна Райниса мужчина привел в действие неизвестное приспособление в отделении банка, сообщили в ТАСС. Судя по фотографиям, опубликованным в телеграм-каналах, это был фейерверк. Пострадавших нет, подозреваемый задержан, его мотивы выясняются.

В этот же день на Коровинском шоссе неизвестный разлил горючую смесь в отделении банка, а ранее женщина подожгла банкомат на Клязьминской улице.

В Красноярске девушка с помощью горючей смеси подожгла банкомат в неназванном коммерческом банке, получила ожог рук и была госпитализирована.

За несколько дней до этого 19-летний студент устроил взрыв в отделении банка в подмосковном Железнодорожном.

Телеграм-канал Baza пишет о ряде поджогов автомобилей.

В Москве полицейская машина горела в районе Бутово. Судя по видео, поджигателя смогли задержать на месте. Пока парня заковывали в наручники, очевидцы помогали тушить машину снегом.

Авто из Санкт-Петербурга повезло меньше: у него сгорело все под капотом. По подозрению в поджоге задержана несовершеннолетняя девушка.

В Твери подожгли полицейскую «Газель», занесенную снегом и припаркованную у Заволжского РОВД на бульваре Шмидта. Парень подошел к машине с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег. Пожар он снимал на камеру.

Также житель Санкт-Петербурга кинул коктейль Молотова в здание военкомата Ленинградской области на набережной Фонтанки.

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