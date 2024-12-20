«Парень подарил дорогой телефон, а после расставания требует его назад» 1 20.12.2024, 22:15

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Юрист объяснил, нужно ли отдавать.

Не все истории любви хорошо заканчиваются. Порой после расставания мужчины требуют у бывших девушек вернуть все, что подарили им в период отношений. Например, телефон, украшения. Грозят заявлением в милицию, судом и неприятностями. Но должна ли экс-возлюбленная отдавать презенты? «Зеркало» спросило у юриста.

Юрист объясняет: между людьми, которые были в романтических отношениях и делали в этот период друг другу подарки, имеет место договор дарения.

— По нему одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать в собственность другой (одаряемому) вещь, либо же освобождает или обязуется освободить одаряемого от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом. Это прописано в п. 1 ст. 543 Гражданского кодекса, — говорит собеседник.

По словам специалиста, основные признаки договора дарения — это безвозмездность и односторонний характер. Это значит, что обязанности по договору предусмотрены только для одного из участников — дарителя. Он должен передать вещь, имущественные права или освободить от каких-либо обязательств того, кому он что-то презентует. При этом одаряемый не обязан давать взамен что-то эквивалентное.

В п. 1 ст. 549 Гражданского кодекса указано, что есть лишь два обстоятельства, по которым даритель имеет право отменить дарение. Это если одаряемый:

- совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников;

- умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

Договор дарения может быть как письменным, так и устным. Между людьми в отношениях он в большинстве случаев устный, говорит юрист. Несмотря на это, если бывший партнер потребует вернуть его подарки, закон чаще всего станет на сторону того, кому он эти вещи презентовал.

— Таким образом, при получении в дар украшений, дорогих гаджетов возвращать их после прекращения отношений не надо, — говорит собеседник.

Однако, отмечает специалист, чтобы лишний раз не тратить время и нервы, если партнер вам что-то дарит, обеспечьте себя доказательствами.

— Например, сохраняйте переписку с ним, делайте фотографии передачи подарка, фиксируйте повод для вручения презента и так далее, — рекомендует юрист.

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