Названы 10 лучших смартфонов 2024-го года 20.12.2024, 22:31

Победители выбирались в различных номинациях, включая лучший дизайн, камера и «цена-качество».

Популярный техноблогер под ником MKBHD с 20-миллионным YouTube-каналом подвел. итоги 2024 года. Автор выбрал главные мобильные девайсы, разделив их на несколько категорий.

Samsung Galaxy S24 Ultra победил в главной номинации – MVP. На этом смартфоне приятно делать все: смотреть видео, играть, «серфить» браузер и работать. Отдельно блогер отметил поддержку стилуса, который с каждым годом становится все полезнее, и долгий срок поддержки обновлениями.

Также Galaxy S24 Ultra победил в номинации «Лучший большой смартфон». Он получил 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц. В этому году Ultra лишилась изогнутых граней (экрана-водопада), поэтому любители плоских дисплеев тоже будут довольны.

Удивительно, но лучшим камерофоном оказался не Айфон, а малоизвестный Vivo X200 Pro, получивший тройную камеру, одна из которых – телеобъектив с 200-Мп датчиком. Блогер похвалил смартфон за хорошую цветопередачу при съемке, отличный ночной режим и плавную картинку в роликах. Победители в других номинациях – ниже:

Лучший компактный смартфон – базовый iPhone 16.

Лучший бюджетный смартфон – Nothing Phone 2a.

Лучшее соотношение цены и качества – iPhone 16 Pro.

Лучшая батарея – Red Magic 10 Pro.

Лучший дизайн – CMF Phone 1.

Лучший складной смартфон – Google Pixel 9 Pro Fold.

Худший смартфон 2024 года – Asus ZenFone 11 Ultra.

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