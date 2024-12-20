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Наследство опального олигарха Юрия Чижа никого не заинтересовало

  • 20.12.2024, 22:57
Наследство опального олигарха Юрия Чижа никого не заинтересовало

Даже по сниженной цене.

Выставленные на продажу автозаправочные станции, ранее принадлежавшие структурам Юрия Чижа и работавшие под брендом «Трайпл», не заинтересовали потенциальных покупателей, пишет tochka.by.

Даже несмотря на то, что цены на них снизили на 30%.

Сейчас АЗС, входившие в бизнес-империю известного белорусского бизнесмена, принадлежат разным компаниям.

Новые собственники продают их на площадке beltorgi.by. Последними выставленными на аукцион на сайте ЗАО «Белреализация» стали автозаправки в Солигорском и Ивьевском районах.

Одна АЗС расположена на выезде из города шахтеров, у деревни Кулаки (стартовая цена лота на аукционе составляла Br865,9 тыс.), вторая – на трассе Минск – Гродно.

В отличие от объекта рядом с Солигорском, оборудование на автозаправке было демонтировано, поэтому ее выставили на аукцион лишь за Br37,62 тыс.

Обе АЗС ранее принадлежали компании «НефтеХимТрейдинг», некогда входившей в бизнес-империю «Трайпла».

Сейчас фирма находится в процедуре банкротства.

Еще две АЗС, также ранее принадлежавшие этой компании, за долги перешли банку ВТБ (Беларусь).

Обе расположены на трассе М-1 в Ивацевичском районе, и избавиться от них банк пытается уже давно.

Еще одна заправка, расположенная в Минске на ул. Платонова, тоже принадлежавшая компании «НефтеХимТрейдинг», выставлена на аукцион относительно недавно, в ноябре.

Стартовая цена лота, попавшего в базу ЗАО «Белреализация», составляла Br997,2 тыс.

Эта заправка в последние годы работала под брендом «Рос-ВТС», как и еще три АЗС «Трайпла», перешедшие под него в 2021–2022 годах.

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