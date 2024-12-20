Гомельчанин ездил с поддельными российскими правами 20.12.2024, 23:18

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Его раскрыли случайно.

Житель Гомеля ездил с поддельными российскими правами, но это случайно вскрылось, когда к нему пришли с обыском. В его доме нашли и это водительское удостоверение, которое вызвало подозрения у милиции, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

«Удостоверение направили в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов. Судебными экспертами установлено, что бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида», — рассказали судебные эксперты.

Они выяснили, что некоторые элементы изготовлены при помощи ксерокопии, другие были напечатаны на струйном принтере.

Также в бланке произведена имитация защитного цветопеременного элемента OVI, защитных голографических элементов, ультрафиолетовой защиты.

В ходе проведенной проверки выяснилось также, что фото в удостоверении — это настоящая фотография подозреваемого, а личные данные — другого человека.

Эксперты напомнили, что за подделку водительского удостоверения в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность.

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