Гомельчанин ездил с поддельными российскими правами
- 20.12.2024, 23:18
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Его раскрыли случайно.
Житель Гомеля ездил с поддельными российскими правами, но это случайно вскрылось, когда к нему пришли с обыском. В его доме нашли и это водительское удостоверение, которое вызвало подозрения у милиции, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
«Удостоверение направили в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов. Судебными экспертами установлено, что бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида», — рассказали судебные эксперты.
Они выяснили, что некоторые элементы изготовлены при помощи ксерокопии, другие были напечатаны на струйном принтере.
Также в бланке произведена имитация защитного цветопеременного элемента OVI, защитных голографических элементов, ультрафиолетовой защиты.
В ходе проведенной проверки выяснилось также, что фото в удостоверении — это настоящая фотография подозреваемого, а личные данные — другого человека.
Эксперты напомнили, что за подделку водительского удостоверения в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность.