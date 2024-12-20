FT: Трамп хочет от союзников по НАТО увеличения расходов на оборону до 5% ВВП 1 20.12.2024, 23:35

Ближайшие его помощники указывают, что он будет продолжать вооружать Украину.

Команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новый президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но планирует продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times (перевод — zn.ua) со ссылкой на свои источники.

По словам людей, знакомых с переговорами, ближайшие помощники новоизбранного президента США по вопросам внешней политики поделились своими намерениями в дискуссиях с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце, поскольку Трамп укрепляет свою политику в отношении Европы и российского вторжения в Украину.

В издании напомнили, что во время своей предвыборной кампании в Белом доме Трамп пообещал прекратить помощь Украине, принудить Киев к немедленным мирным переговорам и оставить союзников по НАТО беззащитными, если они не смогут тратить достаточно средств на оборону, чем напугал европейские столицы.

- Но, чтобы подбодрить союзников, которые глубоко обеспокоены своей способностью поддерживать и защищать Украину без поддержки Вашингтона, Трамп намерен продолжить военные поставки США Киеву после своей инаугурации, по словам трех других лиц, информированных о переговорах с западными чиновниками, - говорится в материале.

Один из собеседников сказал, что они понимают, что Трамп согласится на 3,5%, и что он планирует четко связать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США.

- Понятно, что мы говорим о 3 процентах или больше для июньского саммита НАТО в Гааге, - сказал другой европейский чиновник, который ознакомился с планами Трампа.

Союзники по НАТО уже вели дискуссии об увеличении целевого показателя до 3% на июньской встрече лидеров, но многие страны обеспокоены сложными фискальными решениями, которые для этого понадобятся.

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