«Угрозы Путина являются блефом» 21.12.2024, 3:50

Новые украинские ракеты также могут испытать возможности российской ПВО.

Угроза российского диктатора Путина насчет нового удара ракетой «Орешник» по Украине является блефом. Об этом заявил директор украинского Агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

«Это блеф. Вот это самое большое слово. Потому что все украинские партнеры, все понимающие люди говорят, что такого понятия, как «Орешник», не существует. Они имеют экспериментальную ракету, которую они использовали по Украине, и они имеют еще четыре комплекта этой ракеты. Причем три из них даже не собраны, не собраны, потому что просто нет деталей. Один — да, они могут в любой момент использовать и таким образом продемонстрировать, что «мы еще можем». На этом все заканчивается. И они могут использовать ее только кинетически, то есть даже без боезапаса. Это то, что произошло в Днепре», — сказал эксперт.

Комментируя слова Путина о том, что существующие системы противовоздушной обороны якобы не способны сбить новую баллистическую ракету «Орешник», и его предложение экспериментально это проверить, Ягун отметил, что новые украинские ракеты также могут испытать возможности российской ПВО.

«И продемонстрируем, смогут ли они перехватить украинские ракеты? И на этом закончим эти все реляции. Почему по Киеву можно, а по Москве нельзя?» — сказал он.

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