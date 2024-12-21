Премьер Испании ответил, пошлет ли его страна войска в Украину
- 21.12.2024, 6:00
Страны заговорили о возможности отправки миротворческой миссии в Украину.
Ряд стран заговорил о возможности отправки миротворческой миссии в Украину. Свое мнение высказал и премьер-министра Испании Педро Санчес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, у премьер-министра Испании Педро Санчеса спросили, поддерживает ли он идею отправки миротворцев в Украину.
- Мы не видим (возможным - ред.) размещение испанских войск на украинской земле, - коротко ответил он.
Что этому предшествовало
Обсуждение перспектив миротворческой миссии в Украине продолжаются. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил рассмотреть возможность размещения европейских военных в случае замораживания конфликта.
В то же время в Италии подчеркнули, что итальянские военные могут присоединиться к такой миссии только после завершения боевых действий. Министерство обороны и МИД страны подчеркнули важность предоставления Украине надежных гарантий безопасности.
Как отмечает Politico, 18 декабря во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами одной из ключевых тем станет обсуждение миротворческой миссии.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия, вероятно, будет играть роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Однако пока формат миротворческих сил остается неопределенным.