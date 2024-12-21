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Бунт командиров РФ: офицеры отказались штурмовать позиции ВСУ в Херсонской области

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  • 21.12.2024, 8:47
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Бунт командиров РФ: офицеры отказались штурмовать позиции ВСУ в Херсонской области

Напряжение в российских подразделениях растет.

В Херсонской области растет напряжение среди военного командования ВС РФ, которое отказывается отправлять на штурмы военнослужащих. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

«Российские военные командиры отказываются отправлять своих подчиненных в штурмы в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Агенты «Атеш» в составе вражеской армии сообщают о растущем напряжении в российских подразделениях, расположенных на оккупированной территории Херсонской области. По их словам, ситуация становится все более тревожной, а военнослужащие ВС РФ отмечают активизацию подготовки к наступлению.

«Командиров постоянно вызывают на срочные совещания, после которых они возвращаются поздно ночью — бледные и явно встревоженные. Это усиливает нервозность в подразделениях, где никто подробно не понимает, что происходит. Тем временем командование продолжает ставить суицидальные задачи, которые еще больше подрывают моральное состояние личного состава», — отметили в «Атеш».

Кроме того, есть информация о том, что возросла активность вражеской техники, а также увеличился подвоз боеприпасов.

«Боевую технику и лодки готовят к применению. Все указывает на подготовку к операции, но подробности скрываются даже от большинства офицеров. Однако среди наших информаторов есть командиры рот и батальонов, которые передают нам важную информацию после совещаний с командованием своих бригад и полков», — подчеркнули в «Атеш».

Там также объяснили, что всю полученную информацию оперативно передают представителям Сил обороны Украины и готовы выплачивать крупные суммы средств, эквивалентные двум зарплатам военных РФ, за важную информацию.

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