Удар по скоплению военных КНДР после сброса листовок показали на видео 3 21.12.2024, 8:53

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Враг понес большие потери.

На Курском направлении, через несколько часов после сброса листовок на корейском языке, по скоплениям солдат КНДР нанесли удары, в результате которых они понесли большие потери.

Соответствующее видео опубликовал InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

Такая методика настраивает северных корейцев задуматься над информацией, которую они прочитали в листовках и взвесить готовы ли они в дальнейшем сидеть под ударами, или, возможно, хотят сложить оружие и сдаться.

В целом на этом и на многих других видео можно заметить, что солдаты КНДР передвигаются очень плотными группами, что приводит к еще большим потерям после прилетов. Но рассредотачиваться им запрещают их командиры и замполиты, которые боятся дезертирства и дальнейших «жестких санкций» от своего руководства.

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