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Удар по скоплению военных КНДР после сброса листовок показали на видео

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  • 21.12.2024, 8:53
  • 9,356
Удар по скоплению военных КНДР после сброса листовок показали на видео

Враг понес большие потери.

На Курском направлении, через несколько часов после сброса листовок на корейском языке, по скоплениям солдат КНДР нанесли удары, в результате которых они понесли большие потери.

Соответствующее видео опубликовал InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

Такая методика настраивает северных корейцев задуматься над информацией, которую они прочитали в листовках и взвесить готовы ли они в дальнейшем сидеть под ударами, или, возможно, хотят сложить оружие и сдаться.

В целом на этом и на многих других видео можно заметить, что солдаты КНДР передвигаются очень плотными группами, что приводит к еще большим потерям после прилетов. Но рассредотачиваться им запрещают их командиры и замполиты, которые боятся дезертирства и дальнейших «жестких санкций» от своего руководства.

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