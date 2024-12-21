Таксист, гопник и «не виноватая я!» 2 Игорь Эйдман

21.12.2024, 8:59

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Игорь Эйдман

Путин предстал в новых «образах».

Из новой книги «Каталогизация путинизма»

Ипостаси диктатора и типы его подданных.

Конспирологи рассуждают о каких-то двойниках-тройниках Путина: «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и т.д. Все это, конечно, чепуха. Путин выступает сам. Однако в своих выступлениях, в том числе и сегодня, он последовательно меняет несколько масок-образов.

1. Обиженка-брошенка

Нудный скулеж о том, как его обидел Запад, водил за нос, помотросил и бросил, отказал в уважении, не стал считаться.

2. Не виноватая я!

Попытки оправдаться за то, что начал войну. Это не я, «он сам пришел», то есть враги первые начали, у нас не было другого выбора. Если бы мы не бомбили Киев, Запад заставил бы нас вступать в однополые браки и молиться гендерно-нейтральному богу.

3. Кашпировский

У вас все хорошо, экономика в порядке, финансы тоже, (спец)операция идет по плану, вы расслаблены, вам не больно, не страшно, не горько, вы не видите окровленный скальпель у горла. Путин пытается работать Кашпировским, внушая россиянам, которым делают лоботомию без наркоза, что им не больно.

4. Таксист

Бессвязный треп тупого и малограмотного таксиста, пытающегося произвести впечатление на пассажиров: «за историю» и «за политику». Ленин по заданию автро-венгров создал Украину, за это мы его выпотрошили и положили в Мавзолей. Потом нацисты в биолаборатории ЦРУ создали боевого Зеленского, который 8 лет домбил Бомбас. Ну что-то в этом роде.

5. Гопник

От обиженного скулежа и оправданий переходит к попыткам наезжать, хамить и шантажировать. Дяденька дай рубль, а то в морду плюну, у меня сифилис. Так он пытается запугивать Запад и весь мир ядерной войной.

Подданные: глупый, послушный, злой, продажный

Российских сторонников войны, которых, при всех поправках на страх, по опросам больше половины населения, можно разделить на четыре большие группы: глупые, послушные, злые и продажные. То есть все они, конечно, в некоторой степени сочетают в себе все эти четыре качества, но какое-то одно в каждом отдельном случае преобладает.

1. Конституционально глупые - самая большая часть лояльной путинской аудитории. Это рабы пропаганды, телезомби.

Путинские пропагандисты несут такую откровенную ахинею, такой шизофренически противоречивый бред (к тому же постоянно косячат, оставляют очевидные улики против себя), что верить им могут только патологически или, как говорят психиатры, конституционально глупые люди. Они - основная опора режима.

2. Послушные. Если для глупых главная причина поддержки войны - пропаганда, то послушные в ней не особенно нуждаются. Их даже не надо обманывать, они не то чтобы свято верят пропагандистским мифам. Они просто не задумываются о том, что происходит на самом деле.

Послушные твердо убеждены, что власть надо поддерживать всегда и во всем, что это оптимальная жизненная стратегия, иное опасно или даже преступно. Среди послушных преобладает люди средних лет, хотя немало и молодых, больше женщин, хотя и мужчины нередки; много госслужащих, учителей, работников окологосударственных структур.

3. Злые. Это самая опасная категория пропутинского большинства. Их не так много, судя по опросам около 15%. Но они активны и агрессивны.

Они буквально излучают ненависть и злобу ко всему «другому». Это идейный имперцы, фашисты, ксенофобы. Они не нуждаются в пропагандистских сказках об освобождении Украины от «нацистов и наркоманов». Они считают, что Украину и украинцев просто надо уничтожить как государство и народ. Среди них много силовиков, в том числе бывших, всяких армейских ветеранов и т.д. К ним принадлежит сам Путин и его силовое окружение.

4. Продажные. Это наемники режима. Им наплевать на все, кроме денег и привилегий. Среди них большинство пропагандистов, высших чиновников, «патриотично настроенных» поп-звезд и бизнесменов, немало и силовиков.

Любого сторонника войны, будь то известный человек или просто ваш знакомый, легко определить в одну из этих категорий. Можете попробовать.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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