Провал РФ под Херсоном: в Z-каналах началась паника 1 21.12.2024, 9:18

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Из-за прихоти Кремля россияне понесли огромные потери.

Группа ВС России попыталась прорваться к освобожденному Херсону и ожидаемо была уничтожена. По этому поводу в Z-каналах царит «зрада». В деталях разбирался «Диалог.UA».

Рано утром 20 декабря украинский блогер «Николаевский Ванек», связанный с ВСУ, сообщил о высокой активности оккупантов на Херсонском направлении.

По его данным, две группы ВС РФ под прикрытием плотного огня попытались прорваться к Антоновскому мосту.

«Не доехали штурмовые группы, их было две. Точнее, не доплыли. Бой закончился, особо не начавшись… Несколько дней назад целая рота 24-го МСП ВС РФ отказалась выполнять сегодняшнее «великое» задание. В итоге остались живы», — написал он.

Российский политтехнолог Станислав Белковский заподозрил, что диктатор РФ Владимир Путин мог поставить своей армии цель снова оккупировать Херсон до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

«Кремль, (...) готовится к инаугурации Трампа. Что надо сделать до / к 20 января 2025? Взять Херсон. Чтобы показать, что вся Херсонская область под РФ-пятой. На это сейчас будут направлены концентрированные усилия», — написал он.

Одесский коллаборант Игорь Димитриев, сбежавший в РФ, также считает эскалацию на Херсонском направлении подготовкой к мирному соглашению.

Он заподозрил, что в Кремле хотят разменять эту территорию на курский плацдарм ВСУ.

«Я правильно понял, что высадка на правом берегу Днепра нужна, чтоб потом поменять правобережный плацдарм на плацдарм ВСУ в Курской области? И чтоб Киев не пытался курский плацдарм поменять на что-то другое, ценное», — сообщил предатель Украины.

Российский Z-канал «ВДВ за честность и справедливость» опубликовал письмо родственницы российского военного, который был ликвидирован при попытке прорваться в Херсон.

«Мой брат вчера погиб во время штурмовых действий на воде в Херсонской области… Просто плачу. Я не знаю, как это можно пережить… Генерал Теплинский отправил их заведомо просто на смерть. На лодках! Я думаю, не нужно быть сильным экспертом, чтобы понять, что те лодки вряд ли доедут до берега другого. Зачем?» — написала россиянка.

Не в восторге от операции оказался и Z-блогер Fighterbomber, связанный с ВКС России.

«Есть стойкое ощущение, что мы отодвинули «СВО» на второй план и готовимся (...) к новому Трампу в надежде на лучшее. Поэтому рассказываем наши достижения за год, (...), где то там мимоходом бросаем в суицидальные форсирования Днепра наших бойцов, видимо, с целью захвата Херсона к Новому году и занимаемся вялыми ответами на удары (украинцев — ред.)» — пожаловался пропагандист.

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